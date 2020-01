Im Spätsommer 2019 feierte der Tennisclub (TC) Brackel sein 40-jähriges Bestehen. Nun möchte der Vorstand des Brackeler Tennisvereins das neue Jahr mit dem traditionellen Neujahrsempfang begrüßen. Hierzu lädt der Vorstand alle Vereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und Tennisinteressierte, die sich über den Verein informieren möchten, ein.

Der Neujahrsempfang findet am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr in der Vereinsgaststätte "Grand Slam" an der Oberste-Wilms-Straße 8 in Brackel statt.

Der TC versteht sich als Familienclub, der jedoch die sportliche Ausrichtung im Fokus hat. Neumitglieder werden gerne aufgenommen.