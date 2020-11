Auch wenn wegen der coronabedingten Einschränkungen beide Trainingsgruppen aktuell im November nicht aktiv sind, wirbt der Sportverein DJK TuS Körne darum, die noch freien Plätzen in seinen Gruppen Reha-Sport und Nordic Walking besetzen zu können.

Laut Mitteilung von Andreas Berkenbusch steht beim Reha-Sport die regelmäßige Bewegung in der Gruppe im Vordergrund. Geschulte Übungsleiter finden die richtige Belastungsformen und Intensität für die Teilnehmer*innen - auch bei einer akuten Erkrankung oder auch für diejenigen, die schon länger keinen Sport mehr betrieben haben. Gruppe und Übungsleiter kann man unverbindlich kennenlernen beim Training (in regulären Zeiten) jeweils mittwochs ab 17.30 Uhr in der Turnhalle der Libori-Grundschule, Paderborner Str. 109. "Aktuell macht der Kurs aufgrund von Corona eine Pause. Im neuen Jahr soll es dann weitergehen", ergänzt Berkenbusch.

Auch in der Nordic-Walking-Gruppe der DJK TuS Körne gibt es aktuell noch freie Plätze sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene. Der Kurs inklusive einer Technikschulung findet ansonsten jeweils mittwochs um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist der Schulhof der Libori-Schule zwischen Paderborner und Düsterstraße. Geboten wird ein moderates Ausdauertraining unter fachkundiger Leitung; gerade zu Corona-Zeiten sei Nordic Walking die ideale Sportart für jedes Alter.

 Homepage: www.djk-tus-koerne.de