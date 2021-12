Brackel. Die Zeit der Schwangerschaft ist eine Zeit elementarer Veränderung, in der bei vielen Frauen der Wunsch nach mehr Ruhe und Besinnung zu nimmt. Beim neuen Angebot des Kulturzentrums balou, dem Pränatal-Yoga, ab dem 28. Januar immer freitags zwischen 17.30 – 18.30 Uhr finden Frauen Raum und Zeit, die Veränderungen dieser besonderen Lebensphase zu genießen.

Die von Yogaleiterin Mentina Udo ausgewählten Körperübungen sorgen dafür, dass die Teilnehmerinnen stark und beweglich bleiben, den wachsenden Babybauch sicher tragen können und ihren Rücken und die Gelenke entlasten. Das Zusammenwirken von Atemtraining, Körpertraining, Tiefenentspannung und Meditation helfen dabei, Schwangerschaftsbeschwerden zu mindern oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Der Kurs ist für Frauen in allen Trimestern der Schwangerschaft geeignet. Es sind keine Vorerfahrungen mit Yoga notwendig, eine Yoga-Matte bringen die Teilnehmerinnen bitte mit. Die Kursgebühr für insgesamt acht Einheiten beträgt 64 Euro.

Eine Anmeldung ist ab dem 20. Dezember auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich.

Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften. Das balou-Büro befindet sich zwischen vom 20. Dezember bis zum 7. Dezember in der Winterpause.