Du schwimmst und schnorchelst gerne? Dann bist du bei uns genau richtig! Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, veranstaltet der TSC Dortmund 1959 e. V. endlich wieder ein Schnuppertauchen. Alle interessierten Erwachsenen und wasserbegeisterten Jugendlichen haben die Gelegenheit, zusammen mit unseren erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern einmal das Gefühl der Schwerelosigkeit unter Wasser zu erleben. Voraussetzung ist, dass man sicher schwimmen kann, gesund ist und in den vergangenen vier Wochen keine Coronainfektion durchgemacht hat.

Wir treffen uns ab 19:45 Uhr im Hallenbad Dortmund-Brackel, Oesterstraße 68. Anmeldungen bitte im Vorfeld per Mail an kontakt@tsc-dortmund.de. Interessierte brauchen nur Schwimmzeug, die Tauchausrüstung stellt der Verein. Es wird ein Kostenbeitrag von 10 € erhoben. Minderjährige müssen mindestens 10 Jahre alt und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Für die Veranstaltung gilt gemäß der Coronaschutzverordnung 2G+.

Und wer nach dem "Reinschnuppern" weiter machen und richtig Tauchen lernen möchte: Im März beginnt die Ausbildung zum Deutschen Tauchsportabzeichen, wo es dann zum Tauchen auch in unsere wunderschönen Seen geht. Weitere Informationen zu all unseren Veranstaltungen gibt es auf unserer Website: https://www.tsc-dortmund.de/tsc/.

Allzeit gut Luft, wir freuen uns auf euch!