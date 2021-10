Brackel. Für Sport ist es nie zu spät! Regelmäßige Bewegung im Alter kann dafür sorgen, dass Sie gesünder altern, selbstständig und fit bleiben — körperlich wie geistig. Aus diesem Grund bietet das Kulturzentrum balou die Kurse Seniorenyoga und Sturzprophylaxe an. Ab dem 18. Oktober 2021 zeigt Seniorensportlehrerin Regina Kalus immer montags und mittwochs bei ihren Sportangebote für viele moderate Bewegungsübungen, mit denen Senior*innen mobil, fit und entspannt bleiben!

Termine für Yoga:

18.10.2021 09:00 - 10:00 Uhr und 20.10.2021 09:00 - 10:00 Uhr

25.10.2021 09:00 - 10:00 Uhr und 27.10.2021 09:00 - 10:00 Uhr

03.11.2021 09:00 - 10:00 Uhr

08.11.2021 09:00 - 10:00 Uhr und 10.11.2021 09:00 - 10:00 Uhr



Termine für Sturzprophylaxe:

18.10.2021 10:15 - 11:15 Uhr 20.10.2021 10:15 - 11:15 Uhr

25.10.2021 10:15 - 11:15 Uhr und 27.10.2021 10:15 - 11:15 Uhr

03.11.2021 10:15 - 11:15 Uhr

08.11.2021 10:15 - 11:15 Uhr und 10.11.2021 10:15 - 11:15 Uhr

Die jeweils 7 Termine zu je 60 Minuten kosten 42 Euro. Anmeldungen sind ab sofort auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr, MO-Do zw. 14-16Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich. Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften. In der Ferienzeit steht das Team balou zu den üblichen Öffnungszeiten (Mo-Fr 9-12 Uhr) für Rückfragen zur Verfügung.