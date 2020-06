SV Körne steigt in Kreisliga A auf

Geschafft!



Das lange Warten auf die offizielle Verkündung der Aufstiegsregelung nach dem Saisonabbruch hatte am 09.Juni ein Ende und bescherte der 1.Mannschaft einen fröhlichen Abend, an dem der Aufstieg in die Kreislage A ausgiebig gefeiert wurde.

Nachdem die 1.Mannschaft in der letzten Saison den Aufstieg im entscheidenden Relegationsspiel gegen DJK Eintracht Dorstfeld II trotz großer Überlegenheit verpasst hatte, ging sie mit dem festen Vorsatz in die neue Saison, diese Scharte auszuwetzen.

Souveräner Tabellenführer vom ersten bis zum letzten Spieltag

Mit großer Entschlossenheit wurde gleich vom ersten Spieltag das ausgegebene Saisonziel in die Tat verfolgt und die am ersten Spieltag erzielte Tabellenführung bis zum Saisonabbruch nicht mehr abgegeben.

Tordifferenz 101



Am Ende sprechen bei 20 ausgetragenen Meisterschaftsspielen 18 Siege und 2 Unentschieden eine deutliche Sprache und drücken die Dominanz der vom Trainerteam Viktor Pusch (Spielertrainer), Holger Wiedemann (Co-Trainer) und Daniel Grabemann (Betreuer) stets optimal eingestellten Mannschaft aus.

Sagenhafte 125 erzielte Treffer bei nur 24 Gegentoren ergeben eine Tordifferenz von 101 Toren

(der Tabellenzweite VfR Sölde II weist bei 4 Punkten Rückstand eine Tordifferenz von 64 auf) sind eine noch nie dagewesene Bilanz und spiegeln die Leistung des Teams nachhaltig wider, das in Thomas (Tommy) Rucinskas den treffsichersten Torschützen in seinen Reihen und im Torhütergespann André Schmitz/Uwe Dreher einen sicheren Rückhalt hatte.

Über allem steht natürlich die geschlossene Mannschaftsleistung, durch die dieser Erfolg erst ermöglicht wurde!!!

Heimstärke

Wer zum Auswärtsspiel nach Körne reisen muss, weiß, dass dort die Trauben sehr hoch hängen, denn die letzte Heimniederlage datiert vom September 2017, als Eving Selimixe Spor die Punkte entführen konnte.

Da die Mannschaft momentan nur 2 Abgänge zu verzeichnen hat und das Trainerteam unverändert bleibt, geht es mit fast derselben Zusammensetzung voller Zuversicht in die neue Saison.

Der Vereinsvorsitzende Eddy Hoffmann, der sich bei der Mannschaft mit einem abschließenden Essen bedankte, blickt mit Stolz auf die Saison zurück und versicherte ihr auch für die Zukunft jede erdenkliche Unterstützung.