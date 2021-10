SV Körnes Vorsitzender bedankt sich bei seinem Team

Was wäre der Verein ohne seine

Trainer, Betreuer und Helfer?

Diese Frage stellte sich der Vorstand vor kurzem und kam zu der nicht neuen Erkenntnis, dass es ohne dieses hervorragende Team nicht so erfolgreich und harmonisch zugehen würde.

Als Dank und Anerkennung hat der Verein alle Trainer, Betreuer und Helfer zu einem gemeinsamen Essen eingeladen- und bis auf wenige folgten alle der Einladung.

Im Rahmen dieser Veranstaltung nutzte der Vorstand auch die Chance, allen Anwesenden für ihre Unterstützung in der Coronazeit zu danken.

Insbesondere die Treue der Trainer, Betreuer und Helfer in dieser schwierigen Zeit hob der 1.Vorsitzende Eddy Hoffmann positiv hervor und wollte sich dafür mit diesem Abend bedanken.

Verfünffachung der Mietgliederzahl

In seiner kurzen Dankesrede wies er noch einmal darauf hin, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass der Verein gerade mal 80 Mitglieder hatte und mittlerweile auf ca.400 Mitglieder angewachsen ist. Besonders hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang, dass es in der langen Coronazeit kaum Abmeldungen gab, sondern ganz im Gegenteil neue Mitglieder hinzukamen.

Blick nach vorne

Tim Exner stellte den Anwesenden vor, welche Ideen in der nahen und mittleren Zukunft realisiert werden sollen: eine überdachte Tribüne, mögliche Kleinspielfelder und eine Boule Bahn.

Des Weiteren informierte er über bevorstehende Veranstaltungen.