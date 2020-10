In den diesjährigen Herbstferien vom 12.10. bis 24.10. findet das Tischtennis-Training des PTSV Dortmund wie gewohnt sowohl im Kinder- und Jugendbereich als auch im Erwachsenenbereich statt. Insbesondere interessierte Kinder und Jugendliche, die in den Ferien eine neue Sportart ausprobieren möchten, sind herzlich zum Training eingeladen. Während der Corona-Pandemie bietet die Sportart Tischtennis einen kontaktlosen Sport, bei dem die Mindestabstände schon alleine durch den Tischtennis-Tisch gegeben sind. Unsere Trainer erklären zudem das geltende Hygienekonzept beim Betreten der Sporthalle und stehen für Fragen offen. Alle Kinder und Jugendliche müssen dabei die Halle mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten.

Das Kinder- und Jugendtraining findet Montags von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr und Mittwochs von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Turnhalle der Europaschule (Am Gottesacker 64, 44141 Dortmund) und zudem Donnerstags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Turnhalle der Kreuzschule (Kreuzstr. 145, 44137 Dortmund) statt. Das Erwachsenen-Training startet jeweils im Anschluss an das Jugend-Training. Sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenen-Bereich ist zurzeit aufgrund von Corona eine vorherige Anmeldung per E-Mail an tischtennis@ptsv-dortmund.de nötig. Weitere Informationen zur Tischtennis-Abteilung und zum Training finden Sie zudem unter: https://ptsv-dortmund.de/tischtennis/