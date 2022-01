Einen Seriensieger zu trainieren und zu besitzen, wünscht sich jeder Galoppfan. Für den Stall Phantom und dem in Mülheim an der Ruhr stationierten Trainer Axel Kleinkorres ist dieser Wunsch längst in Erfüllung gegangen. Denn der inzwischen fünfjährige Verlan eilt auf der Sandbahn in Dortmund-Wambel von Sieg zu Sieg. Es begann mit dem ersten Renntag der Wintersaison 2021/2022 Anfang November, am kommenden Sonntag, den 23. Januar, könnte es bereits der fünfte Erfolg in Serie werden.

Verlan mit seinem ständigen Reiter Jozef Bojko bekommt es im Preis von Rosental (5.Rennen / Start 13:20 Uhr) über 1.950m mit fünf Gegnern zu tun und muss allen erhebliche Gewichtsvorgaben leisten. Da er seine bisherigen Rennen auf Sand aber stets überlegen gewonnen hat, dürfte Verlan dennoch wieder als klarer Favorit an den Ablauf kommen. Die größte Konkurrenz könnte von der sechsjährigen Stute Nada mas kommen, die ebenfalls in Mülheim trainiert wird, allerdings von Yasmin Almenräder.

Erster Start wieder um 11:20 Uhr

Auch der dritte Renntag mit sieben Leistungsprüfungen im Auftrag der Vollblutzucht wird wegen der Corona-Pandemie und den hohen Infektionszahlen ohne Zuschauer ausgetragen. Aktive, Besitzer, Funktionäre und Medienvertreter müssen sich über die Homepage des Dortmunder Rennvereins https://dortmunder-rennverein.de akkreditieren. Es gilt die 2G-Plus-Regel, das heißt geimpft, genesen plus Test. Wer eine Auffrischungsimpfung hat, braucht keinen Test. Auf dem Gelände gilt Maskenpflicht. Der erste Start ist für 11:20 Uhr angesetzt.

Im Preis der Viererwette (4.R./12:50h), einem Ausgleich IV über 1.950m, garantiert der Dortmunder Rennverein wieder eine Gewinnausschüttung in der Viererwette von mindestens 10.000 Euro. Elf Pferde treten an. Elfi Schnakenberg hat mit dem Höchstgewicht Oriental Princess und mit Werdenfels gleich zwei Eisen im Feuer.

Ein halbes Dutzend sind es im Dreijährigen-Rennen über 1.800m geworden. Hier bringt Romy van der Meulen für The Dutch Master Stables mit Jolie des Fieffes und Whynotmyfriend zwei Vollblüter an den Ablauf. Favorit könnte aber der von Christian von der Recke vorbereitete Archer werden, der beim Jahresfinale in Wambel vor vier Wochen als Zweiter einen guten Eindruck hinterlassen hat.

Fünf im Verkaufsrennen

Obgleich nur fünf Pferde laufen, könnte die Abschlussprüfung des Tages, das RaceBets.de-Rennen über 2.500m, eine spannende Angelegenheit werden. Denn in dem Verkaufsrennen sind mit dem schon neunjährigen Tirano, trainiert von Waldemar Hickst, dem siebenjährigen Damavand von Ruth Weißmeier und dem vierjährigen Small Fires (Romy van der Meulen) mindestens drei interessante Kandidaten am Start.

