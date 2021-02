Der Vorstand des AWO-Ortsvereins Asseln/Husen/Kurl hatte eigentlich geplant, dass der Dortmunder AWO-Lauf nach dem Ausfall im letzten Jahr unbedingt wieder in 2021 angeboten werden sollte.

Dies wäre wegen der anhaltenden Pandemie zumindest in digitaler Form möglich gewesen. Weil jedoch auch eine virtuelle Veranstaltung Grundkosten verursacht, die bei vermutlich deutlich geringerer Teilnehmeranzahl erst einmal gedeckt werden müssen, haben sich die Organisatoren entschlossen, auch den virtuellen AWO-Lauf abzusagen.

"Wir bedauern dies sehr und hoffen nun, dass sich in 2022 die Rahmenbedingungen wieder normalisieren und ein AWO-Lauf am Sonntag nach Ostern möglich ist", so Ortsvereins-Chef Norbert Roggenbach.