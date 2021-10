Brackel. Am Samstag, den 6. November 2021, bietet das Kulturzentrum balou zwischen 10:30Uhr - 16:30 Uhr ein ganz besonders kreativen Workshop an. In diesem Angebot mit dem Titel „Collagen-illustrativ witzig“ lernen ungeübte und/oder neugierige Zeichner*innen unter der Leitung von Cornelia Regelsberger die Technik der Collage kennen, die aus der Zusammenstellung bestehender Bilder ganz neue und überraschende Kunstwerke entstehen schafft.

Es werden Prittkleber, Scheren, eventuell alte illustrierte/interessante Papiere und weißes Papier benötigt. Der Workshop kostet 36 Euro. Eine Anmeldung ist auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich.

Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften. In den Herbstferien steht das Team zwischen Mo-Fr: 9-12 Uhr zur Verfügung.