Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Dortmund, bietet am Donnerstag, 15. Oktober, eine Halbtages-Radtour "Zur Persil-Uhr nach Lünen" und zurück mit Start in Brackel an.

Los geht es auf die rund 50 Kilometer lange mittelschwere Strecke um 10 Uhr vom Parkplatz am S-Bahn-Halt "Knappschaftskrankenhaus" am Wieckesweg/Rennweg aus. Einkalkulieren sollte man eine Dauer von rund fünf Stunden. Es wird um eine Spende gebeten.

Tourenführer ist Klaus Dieter Müller, Tel. 0151-17570814.

Infos online: www.adfc-dortmund.de. E-Mail: info@adfc-Dortmund.de.