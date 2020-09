Mit 450 Besucher*innen war die diesjährige AKTIONSWOCHE der AWO vom Ortsverein Asseln/Husen/Kurl trotz coronabedingter Programmreduzierung wieder sehr erfolgreich.

Vom 19.- 26.09.2020 fanden insgesamt 37 verschiedene Programmpunkte rund um die Begegnungsstätten in Asseln und Husen statt. Neben den sportlichen Programmpunkten wie Radfahren, Nordic-Walking, Laufen, Dart oder neu: Boccia war die offiziell Übergabe der Begegnungsstätte in Husen, eine Modenschau, der Italienische Abend sowie die beiden ersten Spieltage der Fußballbundesliga im AWO-Stadion besonders nachgefragt. Aber auch ein Vortrag "Humor statt Medikamente", BINGO in beiden Begegnungsstätten wie auch die vielen Kleingruppen-Angebote stießen auf reges Interesse.

Die AWO hofft mit der AKTIONSWOCHE nicht nur über sich selbst umfassend zu informieren, sondern den Bürger*innen der Region gerade in diesen eingeschränkten Veranstaltungszeiten interessante Alternativen für vielfältige Information, Kommunikation, Bewegung oder Engagement zu bieten.