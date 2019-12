20 Jahre alt wird in diesem Jahr die schöne Tradition, dass rührige Mitglieder der Oldtimerfreunde Kurl/Husen am Nachmittag an Heiligabend mit ihren weihnachtlich aufgebrezelten Oldie-Traktoren zur Bescherungs-Tour aufbrechen.

Alle Jahre wieder... ist es auch diesmal wieder am 24. Dezember so. Mehrere Vereinsmitglieder werden sich am Dienstag gegen 15 Uhr von ihrem Husener Vereinsgelände an der Husener Straße 30a aus mit ihren festlich geschmückten alten Treckern auf den Weg machen, um als Weihnachtsmann beziehungsweise als Weihnachtsfrau verkleidet - in rot-weiß oder gerne mal auch in schwarz-gelb kostümiert - Freunden und Bekannten, Passanten und Kirchgängern ein frohes Fest zu wünschen.

Die schon traditionelle Heiligabend-Ausfahrt führt (voraussichtlich) Anne Martischius mit ihrem Deutz, Bernd Kett mit seinem Porsche, Hans-Joachim Nierth mit seinem Deutz sowie Andreas Biallas, vor 20 Jahren Mitinitiator dieser Heiligabend-Aktion, auf seinem McCormick sowie mehrere "Wesselmänner" als Beifahrer wieder durch Kurl, Husen und das nahe Kamen-Methler und dann zurück bis zur katholischen Kirche St. Johannes Baptista, wo die Heiligabend-Ausfahrt 2019 gegen 18 Uhr mit der Bescherung der Kirchgänger nach der Familienmesse auf dem Kirchplatz an der Werimboldstraße endet. Begleitet werden die Weihnachts-Trecker diesmal übrigens von Torsten Jechorek mit seinem GAZ, einem Militär-Geländefahrzeug.

Am Ziel in Kurl und auf ihrer Fahrt - Stationen sind zum Beispiel meist an den beiden Kirchen in Husen - beschenken die Oldtimerfreunde die "artigen kleinen und großen Kinder mit kleinen süßen Überraschungen", verrät Andreas Biallas nicht wirklich ein Geheimnis. Möglich machen dies wieder die Spenden einiger Vereinsmitglieder, die die schöne Idee der zusätzlichen weihnachtlichen Bescherung vom Traktor-Sattel gerne unterstützen

Und Biallas ergänzt: "Wer sie diesmal verpasst, muss leider bis zum 24. Dezember 2020 warten."