Die Kindertagesstätte Körne der Lebenshilfe nimmt die weltweite Fairness in den Blick: Die Einrichtung in der Berliner Straße 6 hat sich auf den Weg gemacht, "Faire Kita" zu werden.

Die Kita Körne der Lebenshilfe Dortmund möchte sich in Zukunft für Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit einsetzen und den Alltag in der Einrichtung dementsprechend gestalten.

Faire Kita ist ein Projekt vom Netzwerk Faire Metropole Ruhr. Diese möchte nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen langfristig schon bei den Jüngsten der Gesellschaft verankern.

Nachdem der Beschluss gefasst war, gab es einige Veränderungen im Alltag für Kinder und Erzieher. Mindestens zwei fair gehandelte Produkte werden nun dauerhaft verwendet. Außerdem zeigten Erzieher den Kindern auf, was es heißt, nachhaltig zu leben. Einstieg war das Thema Müllvermeidung. Es wurden Plastikverpackungen durch Glas ersetzt und komplett auf Plastiktüten verzichtet. Kleber und Seifen wurden selbst gestellt. Einmal im Monat fahren die Kinder in den Unverpackt-Laden. In der Kita wird Müll getrennt und dieses Vorgehen den Kindern erklärt. Einmal in der Woche wird Müll in der Umgebung gesammelt. Die Handpuppen Oskar und Amelie begleiten die Jungen und Mädchen auf dem Weg zur Zertifizierung - auch in den Gemüsegarten und zum Insektenhotel.

Nächster Schritt: Strom- und Wassereinsparung thematisieren!