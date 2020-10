Nicht lange Bestand hatte die Nachricht aus dem AWO-Ortsverein Asseln/Husen/Kurl, die AWO-Begegnungsstätten in Asseln und Husen geöffnet halten zu wollen.

Angesichts der neuen Entwicklungen und Einschränkungen teilte AWO-Ortsvereinschef Norbert Roggenbach schon am heutigen Mittwoch (28.10.) mit, dass die beiden AWO-Häuser ab Montag (2.11.) schließen werden.

Roggenbach führte dazu aus: "Nach Rücksprache mit Vorstand und Helferkreis sehen wir uns gezwungen, entsprechend den Corona-Vorgaben unsere Begegnungsstätten ab Montag, 2. November, komplett bis zunächst Ende 2020 zu schließen. Damit fallen alle Angebote in und um unsere Begegnungsstätten aus. Auch unser Fahrdienst entfällt und das Büro bleibt geschlossen."

In Notfällen erreicht man die AWO-Corona-Hilfe des Ortsvereins per E-Mail an awoasseln@dokom.net oder per Telefon/WhatsApp unter Tel. 0172-1751849.