Die AWO-Begegnungsstätte Husen, Kühlkamp 2-4, bleibt ab Montag, 16. August, bis Ende des Monats (31.8.) geschlossen, weil der Umzug in den Neubau an der Husener Straße 69 erfolgt.

Dazu muss das Inventar von der alten in die neue Begegnungsstätte transportiert und die neuen Räume gemütlich eingerichtet werden. Wenn alles planmäßig läuft, wird der AWO-Ortsverein Asseln/Husen/Kurl sein Begegnungsstätten-Angebot in Husen ab Anfang September 2021 in den neuen Räumen anbieten können.