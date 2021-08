Gut 4 Wochen mussten die Besucher*innen der Husener AWO-Begegnungsstätte am Kühlkamp 2-4 auf ihren gewohnten Treff verzichten. Aber ab Donnerstag, den 02.09.2021, geht es wieder los! Denn der Umzug in die neuen Räume an der Husener Str. 69 ist geschafft!

Mit Unterstützung der Husen/Kurler Falken konnte das AWO Helfer-Team um Leiterin Ulrike Weichelt den Umzug von der alten Begegnungsstätte im Kühlkamp in die gleich „um die Ecke“ befindlichen größeren Räume des Neubaus abschließen.

Vorher musste das zum Teil über 50 Jahre alte Inventar wie Möbel, Geschirr, Besteck oder Dekorationsartikel gesichtet, umzugsgerecht verpackt bzw. entsorgt und anschließend zur neuen Begegnungsstätte transportiert werden. Hier gilt es nun, die richtigen Aufstellorte zu finden und alles so einzurichten, dass vorhandenes Mobiliar mit dem noch zu ergänzenden neuen Mobiliar passt.

Natürlich ist nach einem Umzug noch nicht alles fertig. So fehlt noch immer die schon längst bestellte Küche, ohne die ja kein Frühstück und Mittagstisch angeboten werden kann. Auch der Telefonanschluss und die fehlende Technik für Musik- und Filmübertragungen inkl. Großleinwand fehlen noch. Denn künftig plant die AWO des Ortsvereins Asseln/Husen/Kurl, auch in der Husener Begegnungsstätte z.B. die Live-Übertragung von BVB-Spielen, so wie es schon seit Jahren in Asseln erfolgreich angeboten wird.

Norbert Roggenbach, Vorsitzender des Ortsvereins, dankt daher auch den Senioren*innen der Husener Begegnungsstätte für ihre Spendensammlung, mit der schon einmal kleinere Dekorationsdinge angeschafft werden können. Doch neben der Küche fehlen auch nach außen am Haus anzubringende sichtbare Hinweis- und Informationstafeln sowie noch viele andere Dinge wie z.B. eine Garderobe, Getränkekühlschränke oder neue Tische und Stühle. Denn viele Dinge stammen noch aus der Gründungsphase der Husener Begegnungsstätte aus 1970 und sind trotz intensiver Pflege inzwischen dringend zu ersetzen. Auch die noch nicht fertiggestellte Terrasse mit den dazugehörigen Außenanlagen können erst nach Abbruch der Altgebäude fertiggestellt werden. Die AWO hofft darauf, dass von der Stadt Dortmund, der örtlichen Bezirksvertretung sowie dem AWO-Verband die entsprechende Unterstützung kommt.

Ein besonderer Dank des AWO Ortsvereins geht an den Bauherrn, Herrn Alexander König, ohne dessen sehr hilfreiche Kooperation der Umzug zeitlich noch nicht realisiert werden hätte können.

Die neue Husener Begegnungsstätte befindet sich, wie auch schon die alten Räume am Kühlkamp, in von der Stadt Dortmund angemieteten Räumen. Die AWO betreibt hier, wie an über zwanzig weiteren Standorten in Dortmund, die Begegnungsstätte im Auftrag der Stadt. Vor allem ältere Mitbürger*innen finden dort werktags in den Nachmittagsstunden ihren zentralen Treffpunkt vor Ort. Aber zu anderen Zeiten sind gern auch andere Altersgruppen herzlich eingeladen, die Räume zu nutzen. Denn die AWO legt Wert darauf, dass es sich hier um eine generationsübergreifende BEGEGNUNGS-Stätte handelt, in der alle Bürger*innen und Gruppen und Vereine aus der Region Husen/Kurl willkommen sind.

Über alle Veranstaltungen der AWO rund um ihre Begegnungsstätten in Husen und Asseln informiert das Veranstaltungsprogramm, welches auf der Homepage http:/www.awo-asseln.de einsehbar ist.