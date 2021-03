Ende Februar hatte der Brackeler Chemikalien-Großhandel Köster & Bömcke in der Presse ein Spenden-Angebot veröffentlicht.

Inhaber Hendrik Köster meinte, dass seine Firma bislang sehr gut durch die Corona-Krise gekommen sei. Darum wolle er jetzt etwas Gutes an die Sozialgesellschaft zurückgeben und 500 Liter Desinfektionsmittel an soziale Einrichtungen vor Ort spenden.

Wer wollte, konnte sich bei der Chemikalienfirma melden und sich auf die Liste jener Einrichtungen setzen lassen, die auf Desinfektionsmittel angewiesen sind.

Am 11.03.2021 übergab Hendrik Köster 4 Kanister a 10 Liter Desinfektionsmittelkonzentrat an die AWO in Asseln/Husen/Kurl. Diese kann das Desinfektionsmittel sehr gut in ihren Begegnungsstätten Asseln und Husen verwenden.

Auf dem Foto ist dokumentiert, dass sich die AWO herzlich bei Hendrik Köster für die Spende bedankt (v.l.n.r.): Hendrik Köster, Norbert Roggenbach (AWO-Vorsitzender), Brigitte Schmelzer (Leiterin Marie-Juchacz-Haus), Gisela Nötzel (stellv. Vorsitzende) und Mechthild Rath (stellv. Leiterin Begegnungsstätte Husen).