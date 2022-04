Der Frühling in Körne kann kommen!

Zufriedene Teilnehmer gab es nach erfolgreichem Frühjahrsputz in Körne. Nach getaner Arbeit wurde zu Imbiss, Getränken und Gesprächen eingeladen. Die Anhänger des Geocaching konnten sich wieder auf ihre Aktion freuen.

Nach zweijähriger Unterbrechung haben der Körner Kultur- und Kunstverein (KKV) und die Körneschaft am 09.04. zum Frühjahrsputz eingeladen. Treffpunkt und Sammelpunkt für den Müll war um 9.00 Uhr der Eingang zum Körner Park. Dort erhielten die Teilnehmer Müllbeutel, Zangen und Handschuhe.

Das Seniorenbüro Innenstadt-Ost verteilte Glückskekse. "An verschiedenen Orten werden Veranstaltungen angeboten, bei denen es um die kleinen Dinge, die uns glücklich machen geht. Große und kleine Menschen aus den Stadtteilen wurden dafür gefragt, was sie glücklich macht. Diese Botschaften sind in den Glückskeksen versteckt, die bei den Aktionen verschenkt werden", erläutert Bezirksbürgermeisterin Christiane Gruyters.

Bis zum ersten Regenschauer konnten sich die Kinder bei Bewegungsspielen und Kreativangeboten austoben.

Jetzt freut sich der Stadtteil auf den Nachbarschaftstag am 27.05.22.