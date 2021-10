Am 20.10.2019 hatte die Siedlergemeinschaft aus dem nördlichen Teil Brackels Hohenbuschei erstmals die Ausrichtung einer Lauf- und Walkingveranstaltung auf die Beine gestellt. Das Wetter war durchwachsen bei der Premiere in 2019. Und trotz der damals sehr schlechten Wetterverhältnisse gingen bei Dauerregen dann noch 169 Läufer- und Walker/innen an den Start. In 2020 musste der ausschließlich von ehrenamtlichen Helfer/innen rund um den Veranstalter, der Siedlergemeinschaft Hohenbuschei, ausgerichtet Hohenbuschei-Lauf coronabedingt dann auch noch ausfallen.

Am Sonntag, den 10.10.2021, strahlte die Sonne und das BVB Maskottchen Biene EMMA gab vor insgsamt gut 600 Teilnehmer- und Zuschauer/innen das Startsignal. Pünktlich um 11.00 Uhr gingen von den 170 angemeldeten Teilnehmer*innen 155 Läufer- und Walker/innen auf den ziemlich genau 4 km langen Rundkurs durch das schöne Brackeler Wohngebiet Hohenbuschei.

Das Besondere bei diesem Lauf: Man konnte sich noch während des Laufes entscheiden, ob man nur eine Runde (= 4,04 km) oder weitere Runden laufen oder walken möchte. Nach 2 Stunden wurde der Rundendurchlauf geschlossen.

Alle 155 Finisher erhielten im Ziel neben Getränke, Obst und selbstgebackenen Kuchen auch eine Medaille. Und schon am selben Abend können sich aus dem Internet eine Urkunde runterladen.

Folgende jeweils Rundenbesten bei den Frauen und Männern erhielten zudem einen Pokal:

1 Runde (30 weibliche + 24 männliche Teilnehmer/innen):

Damen - Mazurek, Nicole 0:18.14 Stunden

Herren - Eisfeld, Maurice 0:15:22 Stunden (Sieger wie im Vorjahr!)

2 Runden (24 weibliche + 22 männliche Teilnehmer/innen):

Damen - Deutzmann, Katharina 0:36:50 Stunden

Herren - Erbe, Michael 0:30:38 Stunden

3 Runden (11 weibliche + 12 männliche Teilnehmer/innen):

Damen - Trottenberg, Stephanie 0:59:22 Stunden

Herren - Ringel, Hans-Dieter 1:05:30 Stunden

4 Runden (3 weibliche + 11 männliche Teilnehmer/innen):

Damen - Runig, Saskia 1:28:05 Stunden

Herren - Ehwald, Holger 1:08:10 Stunden

5 Runden (9 männliche Teilnehmer):

Herren - Schmelzer, Kai 1:26:50 Stunden

6 Runden (3 weibliche + 5 männliche Teilnehmer/innen):

Damen - Koeh, Luisa 1:52:06 Stunden = Gesamtsiegerin bei den Damen

Herren - Segga, Christian 1:54:50 Stunden

7. Runden und damit Gesamt-Sieger:

Herren - Haverkamp, Kai 2:07:15 Stunden

Über 70 Einzelaufgaben waren zur Vorbereitung und Durchführung des Hohenbuschei-Laufes auf ca. 40 Helfer*innen zu verteilen. Dabei stand die Sicherheit der Strecke mit 19 Streckenposten im Vordergrund. Aber auch an den Versorgungsständen und bei der Teilnehmerbetreuung war Hilfe erforderlich. Die elektronische Zeitnahme erfolgte durch Time & Voice.

Ein Grill- und Getränkestand sowie der von der AWO-Brackel/Neuasseln aufgestellte Stand mit Popcorn- und Slush-Eis sorgten für gute Verpflegung auch der zahlreichen Zuschauer.

Das Organisationsteam ist sehr erfreut über die erfolgreiche Durchführung dieses Laufevent und hofft, dieses Angebot auch in den kommenden Jahren von der Siedlergemeinschaft anbieten zu können. Erste Reaktionen in den sozialen Medien unterstützen dies:

Astrid Brinkhoff " Das war heute ein sehr schöner Lauf bei Euch! Danke für den leckeren Kuchen,

wir kommen gerne wieder!"

Justke per EMail: "Das war ja mal 'ne geiiiiile Laufveranstaltung. hat richtig Spass gemacht bei euch und die Belohnung im Ziel mit Bierchen, Würstchen und der spitzenmäßigen

Kuchentheke, boaaah, wer auch immer diese tollen Kunstwerke erschaffen hat.

bestellt ihnen bitte......war sau lecker".

Gute Aussichten für die Läufer- und Walkerscene im Dortmunder Nord/Osten auf die Fortführung eines rein ehrenamtlich und damit kostengünstig ausgerichtetes Event in der unmittelbaren Nachbarschaft.



=> ERGÄNZT wurde der Hohenbuschei-Lauf 2021 durch einen Trödelmarkt. Hier sorgten 36 Aussteller am Rande des Start/Ziel-Bereiches der Laufveranstaltung mit einem bunten und vielfältigen Angebot für einen zusätzlichen Veranstaltungshöhepunkt. So konnten die Läufer/innen vor und nach ihrem Lauf und in der Zwischenzeit ihre Fans und zahlreiche Zaungäste in Spielzeug, Kleidungsstücken und weiteren Sachen - eben Trödel - stöbern und für kleines Geld erwerben.

Ziel der in diesem Jahr erfolgten Kombination von Hohenbuschei-Lauf und Trödelmarkt ist es, den gut 800 Haushalten in Hohenbuschei ein generationsübergreifendes Event zu bieten und so den Zusammenhalt zu stärken. Den auswärtigen Teilnehmer*innen und Gästen konnte zudem die Vielfalt und Lebensqualität der verschiedenen Wohn-Quartiere im Norden von Brackel präsentiert werden.

Ein möglicher Überschuss der Veranstaltung kommt der weiteren Arbeit der Siedlergemeinschaft Hohenbuschei zugute, die dies zum Ausbau, Schulung und Pflege der grünen Oase im Dortmunder Osten nutzen wird.

Die Veranstalter bedanken sich bei den Sponsoren Betten Bormann, Real Supermarkt, Hohenbuschei GmbH & Co KG, REWE Weihnacht, dem Bunert Running Team Dortmund sowie Bäckermeister Grobe für die geleistete Unterstützung.

=> Alle Infos zur Siedlergemeinschaft Hohenbuschei gibt es hier: http://hohenbuschei.info/