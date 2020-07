85 Kinder haben sich im Herbst 2019 auf den Weg zur Erstkommunion gemacht. Begleitet wurden sie bei den Gruppentreffen und Weggottesdiensten von Leitungsteams und Katechetinnen und Katecheten.

Die Kinder und die Erwachsenen waren mit viel Freude bei der Sache bis im März dann die gesamte Vorbereitung gestoppt werden musste. Ebenso konnten die Erstkommunionfeiern nicht wie geplant stattfinden.

"Für die Kinder und ihre Familien, die sich in der Regel auf dieses Fest gefreut hatten, war es eine traurige Nachricht", so Pastor Stefan Wigger.

Inzwischen dürfen die Kirchen wieder Gottesdienste feiern, wenn auch in sehr eingeschränkter Form. Deshalb sollen die Erstkommunionfeiern im Pastoralen Raum Dortmund-Ost nach den Sommerferien nachgeholt werden. "Da uns bis auf weiteres in den Kirchen nur sehr wenig Plätze zur Verfügung stehen, wird es neun Feiern geben, in denen die Kinder die Erstkommunion empfangen", so Wigger weiter.

Feste Plätze nur für die Familienmitglieder

Zu den Feiern sind nur die Kommunionkinder mit ihren Familien zugelassen. Jeder Familie werden feste Plätze mit entsprechenden Platzkarten zugewiesen. Alle anderen Gemeindemitglieder werden gebeten, auf andere Gottesdienste im Pastoralen Raum auszuweichen.

Neue Termine

 Vom Göttlichen Wort in Wickede: 15., 22. und 23. August, jeweils 11 Uhr

 St. Joseph in Asseln: 23. August, 11 Uhr

 St. Clemens in Brackel, 29. und 30. August und 6. September, jeweils 11 Uhr

 St. Nikolaus von Flüe in Neuasseln, 30. August und 5. September, jeweils 11 Uhr