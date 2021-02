Brigitte Appelhans aus Asseln war die erste Nutzerin des AWO-Mobils für eine Fahrt zum Impfzentrum in Dortmund-Hörde.

Die sich bei den gebuchten Fahrten abwechselnden ehrenamtlichen Fahrer Manfred Drechsler und Norbert Roggenbach begleiteten Brigitte bei dieser Fahrt gemeinsam.

Und sie konnten feststellen, dass das Impfzentrum im Umfeld der früheren Hochöfen des Hoesch-Hochofenwerkes auf Phoenix-West bestens organisiert ist.

Die ankommenden Senioren*innen werden mit Rollstühlen oder einem kleinem Elektromobil vom Parkplatz abgeholt und sicher zum und bei Bedarf auch durch das Impfzentrum begleitet.

Die AWO Asseln/Husen/Kurl bietet diesen Fahrservice "von Haus zu Haus" für alle wenig mobilen älteren Menschen im Dortmunder Nord/Osten inkl. einer Begleitperson gegen eine geringe Benzinkostenbeteiligung an.

Für jede zu impfende Person wird eine Einzelfahrt organisiert. Die Hygieneschutzmaßnahmen (Abstand, Maske, räumliche Trennung Fahrgast/Fahrer) werden selbstverständlich eingehalten.

Wer gern noch eine Fahrt zum Impfzentrum mit dem AWO-Mobil buchen will, melde sich unter Tel. 0172-1751849 oder per E-Mail an awoasseln@dokom.net