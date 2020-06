Mit dem Flieger in den Süden düsen, sich im Hotel bedienen und am Strand von der Sonne bräunen lassen – trotz einiger Lockerungen im In- und Ausland ist die Ferienstimmung eher gedämpft.

Vorfreude hingegen herrscht bei den Mitarbeitern des Kulturzentrums balou, denn dort kann der traditionelle Hellweg Sommer in den Sommerferien vom 29. Juni bis 11. August stattfinden. Besonders erfreulich: Das vielseitige Programm, das aus einer Kooperation vom Kulturzentrum balou und dem Verein Tremonia Akademie (ehemals CCDo-Bildungswerk Brackel) besteht, kann an vergangene Jahre anknüpfen – trotz Corona. „Auf unsere Teilnehmer wartet in diesem Jahr ein knapp 100 Kurse starkes Angebot“, verrät Nicola van der Wal, Leiterin der Erwachsenenbildung des balou. Aufgrund des Starts im Mai konnte der Verein bereits erfolgreich mit analogen Kursen starten, so dass alle Kursräume den Sicherheitsvorkehrungen entsprechend angepasst wurden.

Neben alt bewährten Kursen wie Yoga, Zumba oder Pilates können sich die Teilnehmer*innen in diesem Jahr auf neue Kursangebote wie Tabata, eine hochintensive Variante des Intervalltrainings, oder einen lehrreichen Ersthilfekurs der Tremonia Akademie freuen. Für alle, die kreativ werden wollen, warten Cornelia Regelsberger und Dirk Fahle mit ihren kreativen Zeichenangeboten wie „Kreativer Sommerabend“ und „Zeichnen nach der Natur“ auf Interessierte. Auch für ein Kinderprogramm ist gesorgt. Hier können bereits die ganz Kleinen ab einem Jahr gemeinsam mit Eltern aber auch Geschwistern ab fünf bis zwölf Jahren im „Familie in Aktion“ Familienspezial teilnehmen. Es werden Spiellandschaften entdeckt während auf die großen Geschwisterkinder die Welt des Zirkus wartet. Für musikalische Bewegung ist im Bereich der Jugendkunstschule gesorgt: Kinder ab 3,5 Jahre erfahren im Kurs „tänzerische Früherziehung“. Für Schulkinder ab zehn Jahren bietet das balou HipHop, oder Videoclipdancing. Wer gerne mit Pinsel oder Händen malt, der ist in den Kreativkursen wie Gartenlampen basteln oder in der Druckwerkstatt bestens aufgehoben.

In einer Zeit, in der Flexibilität und Organisationstalent gefragt sind, hat sich auch das balou für die Sicherheit und Gesundheit aller umgestellt und vereinzelt Kurse ins Freie verlegt. So können Taj Ji, Yoga- und Ballettkurse auch im Grünen gebucht werden.

Anmeldungen sind ab sofort: post@balou-dortmund.de, www.balou-dortmund.de oder Tel. 0231/99773630. (OA)