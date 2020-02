„Husen lot gohn“ lautet auch in dieser Session das Motto des (Gemeinde-) Karnevals, zu dem die Kolpingfamilie Husen der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus Canisius für Samstag, 15. Februar, ins Canisius-Haus, Kühlkamp 11, einlädt.

Beginn ist wie gewohnt um 20.11 Uhr, wobei der Einlass ins Gemeindehaus bereits ab 19 Uhr ist. Geboten wird wieder ein gemischtes Programm aus Tanzdarbietungen und Comedy, zu dem die Gäste ausgiebig schunkeln, bützen und lachen können.

Zu späterer Stunde werden auch dieses Jahr das Dortmunder Prinzenpaar Thomas II. und Nicole I. sowie das Stadtprinzenpaar Robin I. und Theresa I. aus Werne an der Lippe in Husen erwartet.

Nur noch Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.