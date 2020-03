Närrisch ging es zu beim TV Asseln. Die Mitglieder der Eltern-Kind-Turngruppe und die Mini-Turner schmissen sich in bunte Kostüme und stürzten sich jeweils in eine turbulente Karnevalssause in der Turnhalle am Petersheck. Beim-Eltern-Kind-Turnen sind Mama und/oder Papa mit dem ein bis zwei Jahre alten Nachwuchs aktiv. Die Mini-Turner zählen zwischen drei und sechs Lenze. Beide Gruppen sind so beliebt, dass es mittlerweile sogar Wartelisten gibt.