Die vier Kirchengemeinden im Dortmunder Osten haben seit Beginn der Corona-Krise 250 Pfund Kaffee für die Wohnungslosen der Stadt gesammelt. Dazu überreichte das Pastoralteam aus dem Pastoralen Raum Dortmund-Ost nun an Kathrin Lauterborn, der Leiterin der Initiative von „Gast-Haus statt Bank“, die gesammelten Spenden. Diese große Menge an Kaffee-Geschenken war in der Fastenzeit zusammengekommen.

„Gerade in der Zeit von Corona dürfen wir die Menschen am Rande nicht vergessen“, erklärt Pfarrer Ludger Keite. Den Obdachlosen werden in der ökumenischen Wohnungslosen-Initiative diverse Hilfen angeboten. So wird dort morgens für Bedürftige ein Frühstück serviert. Im laufenden Jahr kommen allein 1,5 Tonnen Kaffee zusammen. Neben heißem Tee oder einer Suppe hilft das „Gast-Haus“ auch durch Sprechstunden von Seelsorgern, Ärzten, Schuldnerberatern, Rechtsanwälten und mehr.