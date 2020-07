Bedingt durch die Corona-Pandemie muss in diesem Jahr die traditionelle Wiedersehensfeier der ehemaligen Stahlbauer der Hoesch-Westfalenhütte im "Freiland-Aquarium" des Dortmunder Aquarien- und Terrarienvereins Triton an der Speyerstraße in Körne ausfallen. Turnusgemäß stünde das Ehemaligen-Treffen am ersten Freitag im August - diesmal also am 7. August - wieder auf dem Terminkalender.



"Da die Teilnehmerzahl meist zwischen 70 und 90 Personen beträgt, ist es auch nicht erlaubt", teilte Organisator Wolfgang Becker der Stadtanzeiger-Redaktion die Absage mit. "Wir hoffen, dass sich die Lage bis 2021 ändert und wir wieder gemeinsam feiern können."

Fragen beantwortet der in Alt-Scharnhorst lebende Wolfgang Becker gegebenenfalls unter Tel. 0231/233374.