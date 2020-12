"Leider bleibt auch die Sternsinger-Aktion 2021 von der Corona-Pandemie nicht verschont", bedauert nicht nur Organisatorin Angela Kohl.

Der verantwortliche Arbeitskreis „Eine Welt“ in der Wambeler St.-Meinolfus-Gemeinde hat sich schweren Herzens entschieden, dass die traditionellen Sammlung für die Partnergemeinden Anfang Januar 2021 so nicht stattfinden kann: "Das Risiko für die Sternsinger, die Begleiter, die Helfer und nicht zuletzt für die Menschen, die besucht werden, ist einfach zu hoch."

Aufruf des Wambeler Eine-Welt-Kreises

Indes ruft der Eine-Welt-Kreis die Wambeler dazu auf, die Projekte in Indien und Brasilien durch eine Spende zu unterstützen, die gerade in dieser Zeit so wertvoll sei. In Pithora (Indien) kümmern sich die Ordensschwestern vom Regulierten Dritten Orden des hl. Franziskus in Münster um die Kinder der armen Bevölkerung, indem sie diese medizinisch versorgen und ihnen eine Schul- und Berufsausbildung ermöglichen. In Maranhão (Brasilien) wird mit Hilfe der Franziskanermission Dortmund eine Landwirtschaftsschule unterstützt, die es Kindern und Jugendlichen nach der Grundschule ermöglicht, weitere Schulbildung, im Wechsel mit der Arbeit auf dem elterlichen Hof zu erlangen.

Segensaufkleber sollen übrigens ab dem 4. Januar im Meinolfus-Pfarrbüro, Rabenstr. 16, erhältlich sein.

 Kontakt zum Arbeitskreis „Eine Welt“ per E-Mail: sternsinger-wambel@gmx.de.

 Spendenkonto: Katholische Kirchengemeinde St. Meinolfus, Stichwort: Sternsinger, Sparkasse Dortmund/IBAN: DE29 4405 0199 0311 0008 10.