Kolpingsfamilie Brackel hat 1700 gebrauchte Brillen gesammelt

Trotz Corona konnten auch in diesem Jahr viele Brillen gesammelt werden. Zum 1. Advent überreichte die Kolpingsfamilie Brackel, vertreten durch Aktionsleiter Heinrich Hauschulz (im Bild, l.), wieder mehr als 1.700 Brillen an „Brillen weltweit“, vertreten durch Johannes Klein (r.).

Bei dieser Gelegenheit konnte auch ein Scheck von WeZuPa weitergegeben werden, welcher aus dem Erlös des Christkindlmarktes 2019 von St. Clemens stammt.

Alle Beteiligten sind sich einig, auch im Jahr 2021 die Sammlung zu unterstützen. So können weiterhin die Brillen an den bekannten Sammelstellen abgegeben werden, zum Beispiel im Pfarrbüro St. Clemens in Brackel, Flughafenstraße 50, oder bei Optik Schuhkraft am Brackeler Hellweg.