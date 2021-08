Um sterbenskranke Kinder und Jugendliche zu unterstützen, werden in Wickede fleißig Kronkorken gesammelt. Nun gab es die erste Abrechnung bei der ungewöhnlichen Hilfsaktion.

Mitglieder der KAB (Katholische Arbeitnehmerbewegung) Vom Göttlichen Wort aus Wickede brachten die beachtliche Menge von 180 Kilogramm Kronkorken zum Verwerter, der Firma Döring in Unna-Königsborn. Dort befindet sich eine der Sammelstellen, welche Ina Wunder vor Jahren zur Unterstützung des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Kreis Unna etabliert hat.

Die Mitglieder und Freunde der KAB Wickede hatten erfahren, dass Ina Wunder Kronkorken sammelt und den Erlös dem Kinder- und Jugenhospizdienst zur Verfügung stellt. Also hatte sich der Vorstand der KAB entschlossen, eine unterstützende Sammelaktion zu starten. Ina Wunder freut sich sehr, Mitstreiter für ihre wichtige Aktion gefunden zu haben. Auch nach dieser ersten Abrechnung soll die Sammelaktion in Wickede fortgesetzt werden.