Zu einem gemeinsamen Gottesdienst im Advent am Mittwoch, 9. Dezember, um 15 Uhr lädt die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) der Kurler Kirchengemeinde St. Johannes Baptista in die Pfarrkirche an der Werimboldstraße ein. Coronabedingt muss in diesem Jahr auf das Kaffeetrinken im Johanneshaus verzichtet werden.



Die Kurler kfd möchte indes in der Adventszeit das Hygienezentrum für Dortmunder Wohnungslose unterstützen und sammelt zum einen morgen bei ihrem kfd-Adventsgottesdienst sowie am 3. Advent, 13. Dezember, Spenden. Benötigt werden Rasierschaum, Deo, Taschentücher, Handcreme und Shampoo. Ebenso können Schals, Handschuhe und Mützen abgegeben werden. An den Eingängen der Kirche stehen Sammelbehälter.