Auf in ein närrisches Wochenende: Am Samstag, 8. Februar, startet die Deutsche Bühne 1878 ihre Festivitäten im Libori-Saal an der Paderborner Straße 136 in Körne.

Der traditionelle Kostümball des Vereins aus dem Dortmunder Osten beginnt um 20.11 Uhr, Einlass ist um 19.11 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro. Restkarten liegen für Kurzentschlossene an der Abendkasse bereit.

Das Programm besteht aus Gesangs- und Tanzdarbietungen sowie Garde- und Showtanz. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Am Sonntag, 9. Februar, geht das närrische Wochenende im Liborisaal weiter. Der Kinderkarneval beginnt um 15.11 Uhr, Einlass ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 4 Euro und für Kinder 2 Euro. An diesem Nachmittag haben die kleinen Narren das Sagen: Kostümierte Mädchen und Jungen können sich über Show-und Gardetanz sowie Konfettiregen auf der Bühne freuen. Speisen und Getränke werden zu kleinen Preisen angeboten.