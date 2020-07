Der Neubau des neuen Wohn- und Geschäftshauses an der Husener Straße mit neuer Sparkasse-Zweigstelle und neuer Husener AWO-Begegnungsstätte wächst stetig. Noch ist das Gebäude weitgehend im Rohbau. "Aber in unseren künftigen Räumen beginnt schon der Innenausbau", freut sich Norbert Roggenbach, Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Asseln/Husen/Kurl.

Die AWO hofft, dass der Umzug von der bisherigen Begegnungsstätte am Kühlkamp in den Neubau an der Husener Straße im Frühjahr 2021 erfolgen kann. Neben dem großen Versammlungsraum gibt es eine vorgelagerte Küche, Toiletten, Nebenräume sowie eine kleine Terrasse in den dahinter liegenden Garten.

Roggenbach ergänzt im AWO-Newsletter "Herzblatt-online": "Freut euch nicht nur auf die neue Begegnungsstätte, sondern auch auf das neue, stark veränderte Betreuungsteam unter Leitung von Annegret Czekalla und Ulrike Weichelt."

Die offizielle Übergabe der Begegnungsstätte mit Verabschiedung der langjährigen Leiterin Ly Hirsch ist für Sonntag, 20. September, im Rahmen eines kleinen Empfangs geplant.

Sobald der Bauherr und die AWO-Dortmund detaillierte Angaben mit eventuell einer Vorbesichtigung anbieten, werde man dazu einladen, schließt Roggenbach.