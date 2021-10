Geistlicher kehrt zurück ins Sauerland Im Osten. Pastor Stefan Wigger (66) verlässt den Pastoralen Raum Dortmund-Ost. Vier Jahre vor seinem Ruhestand zieht es den Geistlichen wieder in seine Heimatregion.

Vor zwölf Jahren, 2009, ist Pastor Wigger nach Dortmund gekommen. Zuvor war er Propst in Brilon. Damals bestand der "Pastorale Raum" noch nicht. Er setzte sich aus zwei Pastoralverbünden zusammen: Wickede/Asseln und Brackel/Neuasseln.

Mit seinem 66. Geburtstags in diesem Jahr möchte Stefan Wigger wieder näher in seine Heimatregion ziehen. Er stammt aus Drolshagen. In dem neuen Pastoralen Raum rund um Olpe wird er die nächsten vier Jahre bis zu seinem Ruhestand im Pastoralteam mitarbeiten.

Die Katholiken im Dortmunder Osten verabschieden Stefan Wigger mit großer Dankbarkeit und tiefer Wehmut. "Seine stets höfliche und vermittelnde Art, seine Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit haben all die Jahre sehr gut getan. Insbesondere die Kommunionkinder, ihre Familien und die Katechetinnen werden Pastor Stefan Wigger sehr vermissen", erklärt Pfarrer Ludger Keite: "Wir verabschieden nicht nur den Seelsorger Stefan Wigger, der mit großer Glaubwürdigkeit die Gemeinde aufgebaut hat, sondern wir verabschieden auch den Menschen Stefan Wigger, der durch seine freundliche und den Menschen zugewandte Art stets ein Vorbild ist."

Die Heilige Messe zur Verabschiedung von Stefan Wigger findet am Sonntag, 31. Oktober, um 9.30 Uhr in der Kirche Vom Göttlichen Wort in Wickede statt. Anschließend findet ein Empfang in der Kirche statt. Es spielt die Musikgruppe tibia musica.