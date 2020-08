Pfarrer i.R. Heinz Schreckenberg, langjähriger Pfarrer der katholischen Brackeler Kirchengemeinde St. Clemens und zuletzt auch in St. Nikolaus von Flüe in Neuasseln mitverantwortlich, feiert am Montag, 24. August, seinen 90. Geburtstag.

Dazu findet an diesem Tage in der Scharnhorster Franziskus-Kirche, Gleiwitzstr. 283, ein Dankgottesdienst statt. Denn Schreckenberg, im Sommer 1958 vom damaligen Paderborner Erzbischof Lorenz Kardinal Jaeger zum Priester geweiht, lebt seit 2001 in Lanstrop, aktuell im städtischen Seniorenwohnsitz Westholz in Scharnhorst, also im Bereich des Pastoralen Raumes Dortmund-Nordost.

Sein Nachfolger in Brackel, Pfarrer Ludger Keite, Leiter des Pastoralen Raumes Dortmund-Ost, gratuliert Schreckenberg jedenfalls im Namen aller vier Gemeinden im Osten.(OA) BVB-Fan Heinz Schreckenberg, Pfarrer i.R., wird 90.

Archivfotos: Eberth/v. Kölln Mit dem ehemaligen St.-Clemens-Pfarrer verbinden sich viele Anekdoten - und ein Esel.