Der PTSV Dortmund hat eine neue Satzung verabschiedet, welche am 21.09.2020 nun vom Amtsgericht Dortmund eingetragen wurde. Der Mehrspartenverein, welcher zuvor als "Post-und Telekom-Sportverein Dortmund e.V. 1926" bekannt war, wurde damit nun offiziell in "PTSV Dortmund e.V. 1926" umbenannt. Doch die Namensänderung ist nicht die einzige Neuigkeit, die in der Satzung festgehalten wurde. So wurde die Satzung komplett überarbeitet und modernisiert, veraltete Ämter abgeschafft und ersetzt sowie weitere Zwecke des Vereins ergänzt.

Der Vorstand des PTSV Dortmund besteht nun aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Stellvertretern. Gewählter Vorsitzender ist zur Zeit Michael Steup mit den vier Stellvertretern Petra Döring, Uwe Kroll, Michael Redwanz und Stefan Steup. Zudem ist nun in den Zwecken des Vereins angegeben, dass nicht nur der Sport gefördert wird, sondern auch eine Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugendhilfe, der Erziehung, Volks-und Berufsbildung und der internationaler Gesinnung durch den PTSV Dortmund stattfindet.

Zudem wurde neben der Neueintragung der Vereinssatzung auch die Beitragsordnung zum 01.10.2020 abgeändert. Diese sieht nun einen einheitlichen Beitrag von 5 Euro pro Mitglied und Monat und die Ausweisung von Zusatzbeiträgen für die einzelnen Abteilungen bzw. Sportarten vor. Dies ändert für nahezu alle Vereinsmitglieder ihren aktuellen Beitrag nicht ab, bietet jedoch für all diejenigen eine Ersparnis, die im Verein mehrere Sportarten ausüben möchten. So muss in diesem Fall nur einmal der Grundbeitrag von 5 Euro bezahlt werden und es können beliebig viele Sportarten durch Hinzufügen ihrer jeweiligen Zusatzbeiträge ausgeübt werden.

Weitere Informationen zum PTSV Dortmund sowie die neue Satzung zum Nachlesen und Alles rund um die Abteilungen Leichtathletik, Tischtennis, Schwimmen, Turnen, Volleyball und Fußball finden Sie unter: https://ptsv-dortmund.de/