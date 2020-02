Spiele Cafe in der AWO Tagespflege Wickede

Zum Cafe Spiel mit Spaß 70 plus für Senioren und Seniorinnen aus Wickede und Asseln laden die Nachbarschaftshelfer*innen im Stadtbezirk Brackel am Dienstag, 11.02.2020 von 14.00 - 16.00 Uhr in die AWO Tagespflege Wickede, Meylantstr. 85 (Untergeschoß des Stephanus Gemeindehauses) herzlich ein.

Gebäck, Kaffee, Tee oder Kaltgetränke werden gegen ein kleines Entgelt angeboten.

Cafe Spiel mit Spaß 70 plus in Wickede ist ein kostenfreies Angebot immer an jedem zweiten Dienstag im Monat und richtet sich insbesondere an alleinstehende Senioren und Seniorinnen.

Gerne dürfen auch eigene (Karten-) Spiele mitgebracht und Spielvorschläge eingebracht werden.

Nähere Informationen oder Rückfragen im Seniorenbüro Brackel, mo-fr. von 10-12 Uhr, Tel.: 50 29 640

Die AWO Tagespflege Wickede ist barrierefrei erreichbar und mit dem Bus (Linie 428 bis Haltestelle Meylantstraße) gut erreichbar.