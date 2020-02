Stadtteilfest in Körne wird zum Heim-Spiel

Am Samstag 06.06.2020 findet auf dem Körner Platz von 13.00 - 19.00 Uhr die beliebte Familienveranstaltung "Körne blüht auf" statt.

Die Eröffnung übernimmt in diesem Jahr Heike Heim, Geschäftsführerin von DEW21.

„Als Körner Lokalpatrioten möchten wir uns mal ein Heim-Spiel gönnen“ begründet Heinz-Dieter Düdder, 2. Vorsitzender des Körner Kultur- und Kunstvereins, die Auswahl. Mit dem Aktionsangebot des PIDO Clubs ist DEW21 seit vielen Jahren Partner der Veranstaltung.

Mit dem Motto 2020 hat sich das Projektteam überlegt, was den Stadtteil Körne so besonders macht: „Körne-einfach gut leben!“ so Stephanie Wetzold-Schubert, die sich wieder um die Firmenbetreuung und die Layouts kümmert.

Für die Kinder wird wieder das Rad gedreht, wenn es nach dem Spielangebot etwas zu gewinnen gibt. Johannes Woike und Christina Alexandrowiz freuen sich hierfür über Spendenartikel.

Interessenten für Bühnenprogramm und Stände können sich ab sofort melden. Kontakt: h.duedder@dokom.net. Die Veranstalter freuen sich auf vielfältige Angebote zum Mitmachen.