Die Wickeder SPD trauert um Helma Leicht. Die Genossin ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Helma Leicht gehörte der Sozialdemokratie fast 60 Jahre an und hat sich in verschiedenen Funktionen im SPD-Ortsverein Wickede - zusammen mit ihrem Mann Günter Leicht - für die Ziele der SPD eingesetzt.

Jahrzehntelang war Leicht zudem für die Kinder und Jugendarbeit der Falken in Wickede verantwortlich. "Sie hat Generationen von Kindern die Bedeutung einer solidarischen Gesellschaft und einer Kindheit mit Idealen und gewaltfreien Zukunft vorgelebt und nahegebracht", so Stefan Vorbau, Sprecher des SPD-Treff Wickede: "Viele dieser Kinder werden sich gerne an Helma und ihre liebevolle und beharrliche Art erinnern, ihnen nahezubringen, Konflikte immer friedlich auszutragen und die andere Meinung zu respektieren.Wir sind in Gedanken bei ihrer Familie und werden ihr Andenken stets in liebevoller Erinnerung halten."