Wieder ein bisschen Normalität in der Corona-Zeit: Auf Einladung des Vorstands der Karnevals-Gesellschaft Rot-Gold Wickede fand jetzt eine Outdoor-3G-Mitgliederversammlung der Karnevalisten am Restaurant "Lindenhof" in Wickede statt.

Anwesend waren nicht nur der Rot-Gold-Ehrenpräsident Werner Matheoschat, der Vizepräsident des Bund Ruhr Karneval (BRK) Hans Werner Reckmann, Senator Udo Asbeck und Ehrenmitglied Klaus Schmitt, sondern auch 60 Mitglieder der KG Rot-Gold.

Andreas Winkelmann und Ralf Lawicki boten dabei einen Rückblick auf die letzten Veranstaltungen aus der Session 2019/2020 sowie auf die langen Monate während der Corona-Pandemie. Positiver Aspekt war, dass die Mitgliederzahlen bei Rot-Gold trotz Corona auf dem gleichen Stand geblieben sind.

Zudem wurden auch Ausblicke auf die Session 2021/2022 geboten: Aktuell laufen Planungen für einige vereinsinterne sowie externe Veranstaltungen. Auf Grund der schwankenden Corona-Zahlen kann man hier aber noch nichts festmachen. Was auf jeden Fall feststeht ist, dass die Abendveranstaltungen mit 2G (geimpft, genesen) stattfinden werden. Informationen hierzu sollen vom Verein rechtzeitig bekannt gegeben werden, so Rot-Gold-Pressewartin Martina Büttner.

Und weil die letzten Jahreshauptversammlungen coronabedingt abgesagt werden mussten, wurden nun die Chance ergriffen, auch noch die Rot-Gold-Jubilare aus den Jahren 2020 und 2021 zu ehren. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Karla und Reinhard Binner geehrt, für 33 Jahre Daniela und Mario Schmidt und für 25 Jahre Christian Noak, Renate Runge, Corinna Mertens, Christel Harlos und Peter Meyer. Die Ehrungen für die treuen Jecken mit zehnjähriger Mitgliedschaft sollen in einem anderen Rahmen durchgeführt werden.

Zum Abschluss wurde dann noch gegrillt und die Karnevalisten ließen den Abend gemütlich im Biergarten des "Lindenhofs" ausklingen.