Moderatorin und Autorin zu Gast in Asseln Asseln. Yvonne Willicks, Moderatorin mehrerer Service-Sendungen im WDR-Fernsehen, ist am Samstag, 8. Februar, um 18 Uhr zu Gast in Asseln. Auf Einladung der Kolpingsfamilie Asseln stellt sie im Gemeindehaus St. Joseph, Asselner Hellweg 86a, ihr neues Buch "Glaube ganz einfach" vor.

Willicks lädt darin informativ und sehr persönlich dazu ein, sich mit ihr auf Spurensuche nach dem Glaubensschatz des Lebens zu machen, heißt es in der Ankündigung. Dabei erzähle die Autorin von eigenen, zuversichtlichen Erfahrungen mit Gott und gebe viele Tipps und Beispiele, das Gute am Glauben neu für sich zu entdecken.

Bei der Buchvorstellung in Asseln ist auch die Gelegenheit zum Gespräch gegeben. Die Teilnahme ist für Interessierte kostenlos. Um den Abend besser planen zu können, bittet die Kolpingsfamilie um Anmeldung bei Markus Brügger, Tel. 0231/271313.