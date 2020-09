Ihr 100-Jahr-Jubiläum begeht die Curt Ebert Zaun und Tor GmbH in diesem Jahr.

1920 gründete der damals erst 29jährige Curt Ebert nach seiner Ausbildung bei der Raguhner Metalltuchfabrik in Sachsen das Unternehmen in Dortmund. Zunächst als Handelsagentur für Industriesiebe und Drahtgewebe in der Kaiserstraße beheimatet wurde relativ schnell zusätzliche Fläche benötigt.

Mit dem Start der eigenen Produktion Anfang der 1930er-Jahre fand der Umzug an die Westfälische Straße 173 in Brackel statt, wo auch heute noch die Curt Ebert Zaun undTor GmbH beheimatet ist. Zunächst umfasste die Produktion die Herstellung von Sieben und Siebgeweben, für die Curt Ebert mehrere Patente anmelden konnte. Unter anderem entwickelte er die „Varia-Harfe“, ein Industriesieb mit Selbstreinigungseffekt für siebschwierige Materialien. Hinzu kam die Anfertigung von Gittern, Toren und Zäunen.

Innovativ war die Produktion von Schiebetoren, die, wie auch alle weiteren Produkte,europaweit verkauft wurden. Der nahegelegene Güterbahnhof ermöglichte es, dass die Waren direkt auf Güterzüge für den Versand verladen werden konnten. In den 1960er- und 1970er-Jahren stieg die Belegschaft auf über 100 Mitarbeiter.

Nachdem der Firmengründer im Jahr 1967 verstarb, führten zunächst seine Frau Mary, später seine Nichte das Unternehmen. 1998 folgte der Verkauf an den Industrieberater Dr.Andreas Bach, der mit der Gründung der Beratungsabteilung „CE-Consult“ weitere Möglichkeiten der Entwicklung sah. In der Folge gelang dem Unternehmen 2002 der Einzug in das Finale der Wachstumsinitiative „start2grow“, 2003/2004 folgte das Dortmunder Personal-Management-Prädikat „New Deals“. CE-Consult ist weiterhin erfolgreich im Bereich der beteiligungsorientierten Unternehmensberatung tätig.

Seit 2008 betreibt die Curt Ebert Siebtechnik GmbH als Tochter der Dorstener-Drahtwerke-Gruppe den Bereich Industriesiebe und Drahtgewebe als eigenständiges Unternehmen, zunächst noch am Stammsitz in der Westfälischen Straße. 2011 folgte der Umzug in eineneue Produktionsstätte in Körne an die Prellerstraße.

Der zweite wesentliche Teil des Unternehmens wurde 2016 eigenständig. Die langjährigen Mitarbeiter Frank und Britta Parbel übernahmen die Abteilung Tor- und Zaunbau und gründeten die Curt Ebert Zaun und Tor GmbH. In der eigenen Schlosserei, einem meistergeführten Ausbildungsbetrieb, werden heute Tor- und Türanlagen, Schiebetore, Gitter und Geländer gefertigt, die durch eigenes, langjähriges und erfahrenes Personal montiert werden. Zum Kundenkreis gehören neben Privatpersonen auch zahlreicheUnternehmen, Hausverwaltungen sowie kommunale Einrichtungen.

So agieren im Jahr 2020 in Dortmund drei eigenständige Unternehmen unter dem Namen Curt Ebert erfolgreich am Markt:

Curt Ebert Zaun und Tor GmbH (www.ebertzaun.de)

Curt Ebert Siebtechnik GmbH (www.curt-ebert-siebtechnik.de)

Curt Ebert GmbH & Co. KG (www.ce-consult.com)