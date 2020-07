Am heutigen Freitag, 10. Juli, feiert die Rundholz Bauunternehmung ihr 75-Jahr-Jubiläum. „Der schlüsselfertige Umbau bei laufendem Betrieb ist heute unsere Kernkompetenz und unser Hauptgeschäft“, erklärt Geschäftsführer Stefan Rundholz, der heute in dritter Generation den Familienbetrieb an der Oberste-Wilms-Straße 15d in Brackel leitet.

Krankenhäuser, Kaufhäuser und Verwaltungen baut das Dortmunder Traditionsunternehmen unter den erschwerten Bedingungen des laufenden Betriebs um – also Gebäude, die man für eine Sanierung nicht einfach schließen kann. Dies erfordert einen deutlichen Mehraufwand gegenüber Bauvorhaben bei nicht genutzten Gebäuden. Die Anforderungen an die Ausführung und Termintreue sowie reibungslose Abläufe auf den Baustellen sind hier besonders hoch.

Daher setzt Stefan Rundholz bewusst auf eigene Architekten, Bauingenieure sowie Handwerker aller dem Rohbau verwandten Ausbaugewerke. Am Firmensitz in Brackel beschäftigt die Rundholz Bauunternehmung heute 100 fest angestellte Mitarbeiter.

Es begann mit Ofenmaurermeister Peter Rundholz

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1945 durch Ofenmaurermeister Peter Rundholz. Er startete zunächst als Einmannbetrieb in Körne und beschäftigte schnell fünf Mitarbeiter. Unter der Regie seines Sohnes Dipl.-Ing. Hanspeter Rundholz, der 1967 die Geschäftsleitung übernahm, entwickelte sich die Firma zu einem kompetenten Partner für die Realisierung auch größerer Objekte im Wohnungs-, Industrie- und Verwaltungsbau.

Dipl.-Ing. Stefan Rundholz trat 1997 in den Familienbetrieb ein und richtete gemeinsam mit seinem Vater Hanspeter das Unternehmen neu aus. Gezielt erweiterte er die vorhandenen Kompetenzen für den schlüsselfertigen Umbau bei laufendem Betrieb und erbringt heute als Generalunternehmer sämtliche Bauleistungen aus einer Hand.

Um die Stärken des Familienunternehmens wissen mittlerweile sehr viele Krankenhäuser aus der Region. Mehr als 60 von ihnen stehen heute auf dessen Referenzliste. Aus den erworbenen Kompetenzen rund um den Krankenhausbau entwickelte Stefan Rundholz die Spezialisierung auf den Bau von Strahlentherapie-Zentren.

Seit seiner Gründung ist der Familienbetrieb dank einer soliden und zugleich dynamischen Unternehmensstrategie stark gewachsen. Das Verwaltungsgebäude wurde viermal auf insgesamt 700 Quadratmeter Bürofläche erweitert. Das Betriebsgelände im Gewerbegebiet Brackel wurde schrittweise auf rund 7000 Quadratmeter Fläche vergrößert. Dort ist auch der Fuhr- und Maschinenpark untergebracht: mit eigenen Fahrzeugen und Geräten sowie einer Werkstatt, die eine hohe Flexibilität und kostengünstige Abwicklung der Bauvorhaben ermöglichen.

