„Gutes tun“ direkt aus dem Homeoffice: Die Firma Aptar Dortmund GmbH mit Standorten an der Hildebrandstraße im Gewerbegebiet Wickede-Süd und in Menden hatte ihre 450 Mitarbeiter*innen zu Spenden aufgerufen und so 3000 Euro für das Westfälische Kinderzentrum im Klinikum Dortmund gesammelt.

Die Idee war während der täglichen Video-Konferenzen entstanden. Gerade in Zeiten von Corona möchte das Unternehmen verschiedene Projekte unterstützen. Gemeinsam mit der stellvertretenden Personalleiterin Sandra Poller hat Produktionsleiter Ibrahim Kocamese nun den Spendencheck unter anderem an Prof. Dr. Dominik Schneider, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, übergeben.

Der Konzern mit Hauptsitz in Illinois (USA) stellt Dosier- und Spendersysteme her.

Im Klinikum Dortmund haben die Kinder die Möglichkeit, z.B. an Musik- und Kunsttherapiestunden teilzunehmen, den Therapiegarten zu besuchen oder in der „Kinderglück“-Insel zu spielen. Beim Fototermin mit dabei: die kommissarische Leiterin der „Kinderglück“-Insel Svenja Rochel sowie Barbara Drewes, Leiterin des Fundraisings, anwesend.