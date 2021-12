Das Wohnungsunternehmen Dogewo21 erweitert seinen Bestand zum 1. Januar 2022 um eine Wohnanlage mit drei zusammenhängenden Mehrfamilienhäusern in Brackel. Der bisherige Eigentümer hat sich für den Verkauf der Häuser Brackeler Hellweg 246, 248 und 250 an Dogewo21 entschieden, um dadurch eine nachhaltige und professionelle Bewirtschaftung für die Mieter*innen auch in Zukunft sicherzustellen.

Die Wohnanlage gegenüber des Tedi-Logistikzentrums stammt aus den 1960er-Jahren und verfügt über insgesamt 21 Wohnungen, die zwischen 24 und 71 m² Wohnfläche haben. Auf dem rund 3.000 m² großen Grundstück befinden sich zudem Garagen und Stellplätze. Mit dem Kauf der drei Mehrfamilienhäuser erweitert Dogewo21 den Bestand auf 16.347 Wohnungen.

„Wir sichten stetig den Dortmunder Wohnungsmarkt. Wenn ein Ankauf wirtschaftlich ist und in unser Portfolio passt, erweitern wir unseren Wohnungsbestand“, erläutert Klaus Graniki, Geschäftsführer von DOGEWO21.

In 2022 wird Dogewo21 notwendige Sanierungsarbeiten an Teilen der Fassade, im Bereich von Balkonen und Brüstungen sowie an der elektrischen Anlage im Treppenhaus durchführen. Die Maßnahmen wirken sich nicht auf die Mieten aus.

Die Servicemitarbeiter*innen und Kundenberater*innen von Dogewo21 stehen künftig auch den Mieter*innen der Häuser am Brackeler Hellweg mit Rat und Tat zur Seite.