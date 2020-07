Eurowings ist zurück in Dortmund: Heute Morgen (1.7.) ist der erste Eurowings-Flug vom Airport Dortmund pünktlich um 6.10 Uhr mit Kurs auf München mit rund 50 Passagieren an Bord gestartet und pünktlich in der bayrischen Hauptstadt gelandet.

Die Fluggesellschaft fliegt ihre Gäste zweimal täglich von Dortmund nach München. Ebenfalls heute Morgen, pünktlich um 10 Uhr, gestartet ist der erste Eurowings-Flug von Dortmund nach Palma de Mallorca mit rund 120 Passagieren an Bord eines Airbus A320.

Pünktlich zum Start der Sommerferien stehen tägliche Verbindungen aus Dortmund nach Mallorca im Flugplan der Airline, die sich als Home-Carrier für Nordrhein-Westfalen positioniert: Das aktuelle Angebot ab Dortmund komplettiert das umfassende Flugprogramm ab Köln/Bonn und Düsseldorf und verkürzt so die Reisezeiten für die Region rund um das Ruhrgebiet.

Insgesamt stehen speziell touristische Eurowings-Destinationen nach der langen Corona-bedingten Flugpause hoch im Kurs. Ab heute (1.7.) hat die Airline wieder annähernd 200 tägliche Flüge im Programm.