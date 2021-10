Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in der Arbeitswelt längst kein Randthema mehr. In Zeiten des Fachkräftemangels kommt der Work-Life-Balance eine starke Bedeutung zu. Im Dienstleistungszentrum der REWE Dortmund mit Verwaltung, Logistik und Produktion am Asselner Hellweg hat Familienfreundlichkeit schon eine lange Tradition. Jetzt ist das Großhandelsunternehmen mit dem Vereinbarkeitszertifikat der berufundfamilie Service GmbH ausgezeichnet worden und kann diese Philosophie nun auch nach außen zeigen.

Das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik gilt, wird von einem Kuratorium vergeben. Voraussetzung ist das erfolgreiche Durchlaufen des dazugehörigen Auditierungsprozesses. In diesem werden bereits im Unternehmen angebotene familien- und lebensphasenorientierte Instrumente ermittelt und gleichzeitig analysiert, welches Potential darüber hinaus noch in die Zukunft gehoben werden kann.

Neben strategischen Zielen wurden so auch konkrete Maßnahmen in einer Zielvereinbarung festgehalten, die nun in der dreijährigen Zertifikatslaufzeit vom Unternehmen bedarfsgerecht umgesetzt und von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft werden.

„Das Zertifikat ist ein starkes Signal, das unterstreicht, wie wichtig uns familien- und lebensphasenbewusster Umgang im Unternehmen ist. Neben der Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch ein wichtiger, strategischer Pfeiler unserer zukunftsgerichteten Personalpolitik“, freut sich Jürgen Billerbeck, Geschäftsbereichsleiter HR bei REWE Dortmund.

Zu den bei der REWE Dortmund bereits etablierten Maßnahmen zählen unter anderem Teilzeitmodelle für Führungskräfte, besondere Lösungen für Mitarbeitende die ein Familienmitglied pflegen, familienorientierte Urlaubsplanung und die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung für Eltern.