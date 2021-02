Erst vor wenigen Tagen hatte die Airline Wizz Air ihren Sommerflugplan 2021 für die Buchung freigeschaltet (siehe hierzu auch www.lokalkompass.de/1519772). Jetzt können Reisende bereits Flüge für die Wintersaison 2021/2022 buchen. Passagiere haben ab Dortmund die Auswahl aus 41 Zielen in 23 Ländern.

Zwischen Ende Oktober 2021 und Ende März 2022 können Reisende vom Airport in Wickede den kalten Monaten entfliehen und nach Fuerteventura oder Sizilien reisen. Die Wintersaison eignet sich aber auch ideal für Aktivurlaub: Egal ob Skifahren in Georgien, Wandern in Albanien, oder Radfahren in Porto. Herbst und Frühjahr bieten sich außerdem an, um Städte wie Riga, Wien und Breslau zu besuchen. Die Flüge zu diesen Zielen können Reisende ab Dortmund schon jetzt buchen.

Der neue Flugplan bietet zum einen langfristige Planungen, anderseits aber auch enorme Flexibilität. „Wir wollen damit auch ein Zeichen der Hoffnung setzen“, erläutert Wizz Air-Pressesprecher Andras Rado. Generell blicke man mit Optimismus auf die zweite Jahreshälfte und wolle deshalb schon jetzt Reisewünsche ermöglichen.

Folgende Ziele bietet Wizz Air in der Wintersaison 2021/2022 ab dem Dortmunder Flughafen an: in Albanien: Tirana; Bosnien und Herzegowina: Sarajevo, Tuzla; Bulgarien: Sofia, Varna; Georgien: Kutaissi; Griechenland: Athen, Thessaloniki; Island: Reykjavik; Italien: Catania (Sizilien); Kosovo: Pristina; Lettland: Riga; Litauen: Vilnius; Marokko: Marrakesch; Moldawien: Chisinau; Montenegro: Podgorica; Nordmazedonien: Ohrid, Skopje; Polen: Breslau, Danzig, Kattowitz, Olsztyn-Mazury; Portugal: Lissabon, Porto; Rumänien: Bukarest, Cluj, Iasi, Sibiu, Suceava, Timisoara, Targu Mures; Serbien: Belgrad, Nis; Spanien: Fuerteventura; Ukraine: Kharkow, Kiev, Lemberg, Saporischschja; Ungarn: Budapest; Zypern: Larnaka; Österreich: Wien.