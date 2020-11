Das Warten hat sich gelohnt: Der modernisierte Rewe-Markt Filips in der Husener Straße 50 hat wieder seine Türen geöffnet.

Schon der offen gestaltete Eingangsbereich lässt den Blick über den gesamten renovierten Markt schweifen. Die Rewe-Kaufmannsfamilie Filips - im Bild (v.l.n.r.) Jutta, Günther, Nadine und Peter Filips - und ihr Team in Husen sind sich sicher: „Die Kunden werden vom neuen Einkaufsgefühl begeistert sein.“

Der Markt präsentiert sich jetzt heller und noch kundenfreundlicher. Auf der über 1.700 m² großen Verkaufsfläche wurden neue Akzente gesetzt, etwa der neu gestaltete Sonderverkauf im Eingangsbereich. Sofort beim Eintritt in den Frischebereich mit dem umfassenden Obst- und Gemüsesortiment wird klar, auf was es Familie Filips ankommt: Frische, Vielfalt, Regionalität und Nachhaltigkeit.

Die war auch bei den Renovierungsarbeiten ein wichtiger Faktor. So wurde beim Umbau auch an die Zukunft gedacht, um Licht, Energie und Wasser zu sparen. Zertifizierter Grünstrom, Strom aus Wasserkraft, Wind und Biomasse, stellt die Energieversorgung des Marktes sicher.

Das abwechslungsreiche Sortiment umfasst mehr als 20.000 Artikel, neben Markenprodukten finden sich auch Artikel der Qualitätsmarke Rewe Beste Wahl, der preisgünstigen Marke ja!, der Premium-Marke Rewe Feine Welt sowie Bioprodukte von Rewe Bio. Quer durchs Sortiment werden zahlreiche Artikel und Spezialitäten aus der Region angeboten, erkennbar am NRW-Heimatlogo. Es gibt eine umfangreiche Auswahl von 2.800 Bio-Artikeln, zudem wurde auch das Angebot an vegetarischen Produkten ergänzt und erweitert. Frische Fleisch-, Wurst-, Käse- und Fischspezialitäten gibt es von den Profis an der Bedienungstheke, geschulte Mitarbeiter beraten die Kunden kompetent bei der Auswahl.

In der Vorkassenzone bietet die Bäckerei Malzers sowohl werktags als auch sonntags Backwaren und Snacks (mit Sitzgelegenheiten) an. Der Rewe-Markt öffnet montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr, ein separater 350 m² großer Getränkemarkt ergänzt das Angebot von 8 bis 20 Uhr.

Familie Filips betreibt übrigens insgesamt vier Rewe-Märkte in Dortmund und Schwerte.